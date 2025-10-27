Haberler

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin diğerine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Çankırı- Ankara kara yolu Germece köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Germece köyü yol ayrımından Çankırı-Ankara kara yoluna çıkmak isteyen Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Çankırı istikametinde seyir halinde olan O.C. yönetimindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Satılmış İri'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken F.İ., S.C. ve O.C. ise ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Trabzon'da dikkat çeken eylem! Kokarca kıyafeti giyip horon tepti

Böcek şehri istila etti, vatandaş çareyi sokağa inmekte buldu
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Hakim anne 'Her şeyi saklıyorlar' dedi, gözyaşı döken ailelerin sesi salonu inletti

Hakim anne 3 isim verdi, duruşma salonu "Katiller" diye inledi
Karadağ, Türkiye'den vizesiz seyahati geçici olarak askıya alıyor

Başbakan Türkiye kararını duyurdu: Vizesiz seyahati askıya alıyoruz
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu: 571 aktif hakemin 152'si bahis oynuyor

Türk futbolunda deprem! Büyük skandalı TFF Başkanı açıkladı
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
Bomba iddia! Bahis skandalı büyüyor: İşin içinde futbolcular, başkanlar ve teknik direktörler var

Bahis skandalı büyüyor: Futbolun en önemli aktörleri de işin içinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.