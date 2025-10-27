Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Çankırı'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Olay, Çankırı- Ankara kara yolu Germece köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Germece köyü yol ayrımından Çankırı-Ankara kara yoluna çıkmak isteyen Satılmış İri idaresindeki 18 DH 189 plakalı otomobil, Çankırı istikametinde seyir halinde olan O.C. yönetimindeki 06 TVT 74 plakalı otomobille çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Satılmış İri'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken F.İ., S.C. ve O.C. ise ilk müdahalelerinin ardından Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI