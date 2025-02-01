Çankırı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Çankırı'da cip ile çarpışan Fiat- Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çankırı- Kızılırmak karayolu Dede köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen Fiat-Tofaş marka otomobil ile karşı istikametten gelen cip çarpıştı. Kazada, Fiat-Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale gelirken, F.B. (26), A.A. (46) ve S.A. (43) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazada ağır yaralan S.A. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI