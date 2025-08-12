Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 7.4 Milyon TL Cezai İşlem

Çankırı'da Trafik Denetimlerinde 7.4 Milyon TL Cezai İşlem
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 2 bin 327 araç sürücüsüne toplamda 7 milyon 439 bin 807 TL cezai işlem uygulandı. Denetimlerde 194 araç trafikten men edildi.

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde 2 bin 327 araç sürücüsüne toplamda 7 milyon 439 bin 807 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 28 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 194 araç trafikten men edilirken 2 bin 327 araç sürücüsüne toplamda 7 milyon 439 bin 807 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu

İşte hükümetin memur ve emekliye yaptığı zam teklifi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak

Kuyumculardan altın için rekor tahmin! Hem tarih hem de rakam verdiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.