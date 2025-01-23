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Çankırı'da Tır Devrildi: 1 Yaralı

Çankırı'da Tır Devrildi: 1 Yaralı
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Çankırı'nın Eldivan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir tır devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'nın Eldivan ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Eldivan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. idaresindeki plakası öğrenilemeyen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince tırdan çıkartılan yaralı, Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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