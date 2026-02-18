Devrilen tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde devrilen tahta yüklü tırın altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Ilgaz ilçesi Kastamonu-Çankırı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İhsan Akman idaresindeki tahta yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün tırın altında kalan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Akman'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı