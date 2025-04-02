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Çankırı'da Taciz İddiası Sonrası Silahlı Kavga

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Çankırı'da bir kadın, yabancı uyruklu bir kişi tarafından taciz edildiğini söyleyince kocası, durum üzerine silahıyla saldırıda bulundu. Olayda koca tutuklanırken, tacizci serbest bırakıldı.

Çankırı'da bir şahıs, caddede yürürken taciz edildiğini iddia eden kadının eşi tarafından silahla bacağından vuruldu. Gözaltına alınan koca tutuklandı.

Olay, Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B. isimli kadın, yabancı uyruklu S.B. tarafından taciz edildiğini iddia ederek durumu eşi M.B.'ye bildirdi. Bunun üzerine M.B.'nin eşi E.B. ve yakınları G.A., H.D., İ.C.S., E.C.S., S.B. ile cadde üzerinde karşılaştı. Şahıslar aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında E.B., S.B.'ye tabancayla ateş açtı. Bacağından vurulan şahıs yaraladı. Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı hastaneye kaldırıldı. Çankırı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheliler ise polis merkezine götürüldü. E.B. sevk edildiği mahkemece tutuklandı, tedavisinin ardından gözaltına alınan S.B. ise çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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