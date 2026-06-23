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Tabancayla kendisini vuran şahıs toprağa verildi

Tabancayla kendisini vuran şahıs toprağa verildi
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Çankırı'da 34 yaşındaki Y.E.F., tabanca ile kendisini vurarak hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan şahsın cenazesi ikindi namazının ardından defnedildi.

Çankırı'da tabanca ile kendisini vurarak yaşamına son veren şahıs toprağa verildi.

Olay, Abdulhalik Renda Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 yaşındaki Y.E.F., gece saatlerinde silahla kendini vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Y.E.F., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Y.E.F.'nin cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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