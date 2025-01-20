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Çankırı'da Tabanca Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Çankırı'da Tabanca Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, evdeki tabancanın kazara ateş alması sonucu Birol Y. isimli vatandaş hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde yaralının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde oynadığı tabancanın kazara ateş alması neticesinde yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çerkeş ilçesinde yaşayan Birol Y. isimli vatandaş evde bulunan tabancanın kazara ateş alması ile kendini vurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrollerde Birol Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Birol Y.'nin cenazesi yapılan incelemerin ardından hastane morguna kaldırıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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