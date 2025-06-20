Çankırı'da Seyir Halindeki Tofaş Otomobil Alev Aldı

Çankırı'da Seyir Halindeki Tofaş Otomobil Alev Aldı
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Çankırı'da seyir halindeyken alev alan Tofaş otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, motor kısmında bilinmeyen bir nedenle başladı. Sürücü aracı durdurarak kendini dışarı attı ve itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti.

Çankırı'da seyir halindeyken alev alan Tofaş otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Çankırı Lisesi Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki Fiat Tofaş otomobilin motor kısmı, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Sürücü, aracı durdurarak kendini dışarı attı. Kısa sürede büyüyen yangına, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Araçta ise maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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