Selden etkilenen ördekler koruma altına alındı
Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak yağış, ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı. Zabıta ekipleri, yağıştan etkilenen ördek ve yavrularını koruma altına alarak veteriner hekime teslim etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle ev, iş yeri ve yollarda su baskınları yaşandı. Yağıştan etkilenen ördek ve yavruları ise zabıta ekiplerince koruma altına alınarak veteriner hekime teslim edildi. - ÇANKIRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı