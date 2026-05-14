Selden etkilenen ördekler koruma altına alındı

Çankırı'da etkili olan selde etkilenen ördek ve yavruları koruma altına alındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kuvvetli sağanak yağış uyarısının yapıldığı Çankırı'da etkili olan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak sebebiyle ev, iş yeri ve yollarda su baskınları yaşandı. Yağıştan etkilenen ördek ve yavruları ise zabıta ekiplerince koruma altına alınarak veteriner hekime teslim edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı