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Çankırı'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı

Çankırı'da Otomobilin Şarampole Devrilmesi Sonucu 5 Yaralı
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Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde D100 karayolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve hastaneye sevk edildi.

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kurşunlu ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan Y.Ç. (21), S.Ç. (49), G.Ç. (26), H.Ç. (46) ve Z.Y. (30) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralılar Kurşunlu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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