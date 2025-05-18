Çankırı'da Otomobil ve Motosiklet Yangını: Maddi Hasar Oluştu

Çankırı'da Otomobil ve Motosiklet Yangını: Maddi Hasar Oluştu
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Çankırı'nın Abdulhalik Renda Mahallesi'nde otomobil ve motosikletin motor kısmında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, taşıtlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Çankırı'da otomobil ve motosiklette çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Abdulhalik Renda Mahallesi'nde ve Tüney köyü mevkiinde otomobilin ve motosikletin motor kısmında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, taşıtlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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