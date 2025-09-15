Çankırı'da Otomobil-Traktör Çarpıştı: 2 Yaralı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi D100 karayolunda otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çerkeş ilçesi D100 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (47) yönetimindeki 35 BUP 331 plakalı otomobil, M.Ö. (48) idaresindeki 18 KY 761 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada, traktör sürücüsü ile otomobilde bulunan R.K. (47) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI