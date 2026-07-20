Çankırı'da çıkan arazi yangını söndürüldü

Çankırı'da bir arazide çıkan örtü yangını itfaiye ve orman ekipleri, tarafından söndürüldü.

Olay, Çankırı'nın Merkez ilçesi Dutağaç köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy mevkiindeki bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı