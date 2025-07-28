Çankırı'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı

Çankırı'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
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Çankırı'nın Akören köyünde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı'da bir arazide çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Merkez ilçesine bağlı Akören köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arazide bilinmeyen sebeple örtü yangını çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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