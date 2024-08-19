Çankırı'da Orman Yangını: 2 Köy Tahliye Edildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için ekipler canla başla çalışırken, 2 köy tedbir amacıyla tahliye edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Meydan köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, yangının bulunduğu bölgedeki Yukarımeydan ve Dere köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen köylerdeki vatandaşlar, değerli eşyalarını yanlarına alarak uzaklaştı. Hızla yayılan yangın diğer yerleşim yerlerini de tehdit ederken, tedbir amaçlı tahliye edilen köyler dron ile havadan görüntülendi. - ÇANKIRI