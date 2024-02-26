Muhtar, tartıştığı muhtar adayını öldürdü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde muhtarla muhtar adayı arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sonucunda köy muhtarı, rakibini bıçakla yaraladı. Yaralanan muhtar adayı hastanede hayatını kaybetti, muhtarsa olayla ilgili gözaltına alındı.

TARTIŞMA SIRASINDA BIÇAĞA SARILDI

Ulusu Mahallesi Şahin Sokak'ta aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. (62) ile muhtar adayı Erdal Dağıstan (45) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kadir Y, Erdal Dağıstan'ı bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çerkeş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dağıstan kurtarılamadı. Muhtar Kadir Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.