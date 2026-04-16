Motosikletle trafikte ön kaldırdı, sürücü belgesine el konuldu

Çankırı'da trafikte motosikletin ön tekerleğini kaldırarak trafiği tehlikeye düşüren şahsın sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edilirken, motosiklet ise 60 gün trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı il merkezinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafikte ilerleyen sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla tespit edildi. Ekipler tarafından "abart egzoz bulundurmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" maddelerinden işlem uygulanan şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Motosiklet de 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı