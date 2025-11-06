Kayıp olarak aranan gencin dere yatağında cansız bedeni bulundu
Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 30 yaşındaki Osman Soydaş'ın, köye 2 kilometre mesafedeki dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı. Tüfekle vurularak hayatını kaybettiği tespit edilen gencin cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Yukarıöz köyünde yaşayan Osman Soydaş'tan (30) haber alınamaması üzerine, dün arama çalışması başlatıldı.
DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AFAD, jandarma, Tüm Afetlerde Arama Kurtarma (TASKUT), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma komando ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da katılımıyla yürütülen çalışmalarda, 60 personel ve 20 vatandaş görev aldı.
Ekipler, dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalar neticesinde köye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki dere yatağında Soydaş'ın cansız bedenine ulaştı.
TÜFEKLE VURULMUŞ
Yapılan ilk incelemede Soydaş'ın tüfekle vurularak hayatını kaybettiği belirlendi. Osman Soydaş'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.