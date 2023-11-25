Çankırı'da Kadın Cinayeti: Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

ÇANKIRI'da Kezban G., tartıştığı eşi tarafından çocuklarının gözü önünde eşi Yakup G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay saat 22.30'da Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bir apartmanda meydana geldi. 3 çocuk sahibi Yakup G. ile eşi Kezban G. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yakup G. bıçakla eşine saldırdı. Kezban G., aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde yere yığılırken, çocukların çığlıkları üzerine apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kezban G.'nin yaşamını yitirdiğini belirlendi. Olay yerindeki Yakup G. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kezban G.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)