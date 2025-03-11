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Çankırı'da Jandarma ve Polis Operasyonu: 46 Şahıs Yakalandı

Çankırı'da Jandarma ve Polis Operasyonu: 46 Şahıs Yakalandı
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Çankırı'da gerçekleştirilen jandarma ve polis operasyonunda, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda 144.39 gram metamfetamin, amfetamin ve eroin ele geçirildi. Trafik denetimlerinde ise birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-10 Mart tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 144.39 gram metamfetamin, 0.88) gram amfetamin, 0.73 gram eroin ve 26 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 84 araç trafikten men edilirken bin 129 araç sürücüsüne toplamda 3 milyon 827 bin 763 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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