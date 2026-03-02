Haberler

Çankırı'da iki grup arasındaki kavga kamerada

Güncelleme:
Çankırı'nın İncili Çeşme Mahallesi'nde iki genç grubu arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, olay çevrede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi.

Çankırı'da iki genç grubu arasında çıkan kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İncili Çeşme Mahallesi Durlanık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gençler, sokak ortasında birbirlerini iterek küfretti. Kavga, kısa süre sonra tarafların ayrılmasıyla sona erdi. Kavga anları, çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ÇANKIRI

