Çankırı'da Fiat-Tofaş Marka Otomobilde Yangın

Çankırı'da Fiat-Tofaş Marka Otomobilde Yangın
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Çankırı'da park halindeki bir Fiat-Tofaş otomobilin motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, araçta hasar meydana geldi.

Çankırı'da Fiat- Tofaş marka otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Kucaklama Taşı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fiat-Tofaş marka otomobilin motor kısmında park halindeyken yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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