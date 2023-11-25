Çankırı'da yaşanan olayda, eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Kezban G.'nin katili Yakup G. tutuklandı.

Çankırı'da Eşi Tarafından Bıçaklanarak Öldürülen Kadının Katili Tutuklandı

ÇANKIRI'da eşi Kezban G.'yi bıçaklayarak öldüren Yakup G., sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Olay dün, Aksu Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Kezban G., çıkan tartıma sırasında eşi Yakup G. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Yakup G., olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı. Kezban G. otopsi işlemlerinin ardından bugün Balbağı köyünde toprağa verildi. Yakup G. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yakup G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.