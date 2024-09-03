Çankırı'da Dolu Yağışı Evlere ve Araçlara Zarar Verdi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Dodurga köyünde geçen hafta kısa süreli etkili olan dolu yağışı evlere ve araçlara zarar verdi. Yumurta büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle bazı evlerin çatısı delinerek eşyalar zarar gördü. Şiddetli doluyla karşı karşıya gelen Zekeriya Çelik, "Çok büyük bir doluydu evlere, tarlalara, sebzelere zarar verdi" dedi.

Olay, önceki gün Orta ilçesine bağlı Dodurga Beldesinde meydana geldi. Aniden bastıran yağmur bir süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle köydeki bazı evlerin çatıları, eşyaları, tarım arazileri ve otomobiller zarar gördü. Ceviz büyüklüğündeki doluyla mücadele veren Zekeriya Çelik, yaşadığı zor anları anlattı.

"Bazı evlerin çatıları delik deşik oldu, bazı araçlar hasar gördü"

dolu yağışından dolayı beldede bir çok yerin zarar gördüğünü söyleyen Zekeriya Çelik, "Çankırı Dodurga'ya misafir olarak geldik iki günlüğüne. Burada büyük bir dolu yağışıyla karşılaştık. Sizler de görüyorsunuz en küçüğü fındık, en büyüğü yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Bazı evlerin çatıları delik deşik oldu, bazı araçlar hasar gördü. Kurtarabildiğimiz kadar araçların üzerine halılarla örttük, kurtarmaya çalıştık. Ama yine de kaportası falan bayağı hasar gördü. Sebzeler, meyveler dışarıdaki bazı görüntülerde siz de göreceksiniz. Delik deşik olan kaplar var. Çok büyük bir doluydu ve bu dolular evlere, tarlalara, sebzelere zarar verdi. Allah büyük afetlerden korusun" dedi. - ÇANKIRI