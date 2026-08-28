Çankırı'da Örtü Yangını Kontrol Altına Alındı
Çankırı'nın Yapraklı ilçesi karayolu üzerindeki bir arazide henüz bilinmeyen bir nedenle kuru otların tutuşması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek elektrik trafosuna sıçramadan söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'da bir arazideki kuru otların tutuşması neticesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Yapraklı-Çankırı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol kenarında bulunan bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın bölgesinde bulunan elektrik trafosuna sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı