Çankırı'da Örtü Yangını Söndürüldü
Çankırı'nın Merkez ilçesi Dedeköy köyünde bir arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangını çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı ve söndürdü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Çankırı'da bir arazide çıkan örtü yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Merkez ilçesi Dedeköy köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre köy mevkiindeki bir arazide henüz belirlenemeyen sebeple örtü yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan müdahaleyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı