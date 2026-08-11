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Kızılırmak'ta anız yangını kontrol altına alındı

Kızılırmak'ta anız yangını kontrol altına alındı
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Çankırı’nın Kızılırmak ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Olay, Çankırı'nın Kızılırmak ilçesi Yukarıalagöz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede henüz öğrenilemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, söndürme çalışması başlattı. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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