Çankırı’da çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı

Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20-26 Temmuz tarihleri arasında yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 57 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan 1 yabancı uyruklu şahıs hakkında da sınır dışı işlemleri başlatıldı. Narkotik ve kaçakçılık olaylarına yönelik düzenlenen 3 ayrı operasyonda ise 4 şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları mekanlarda yapılan aramalarda, 3 gram bonzai, 3 gram skunk, 104 adet sentetik ecza hapı, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 10,57 gram sentetik kannabinoid ve 2,70 gram metamfetamin ele geçirildi.

Trafik denetimleri çerçevesinde bin 954 araç sürücüsüne idari işlem uygulanırken, kusurlu bulunan 109 araç trafikten men edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı