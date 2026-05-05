Çankırı'da aranan 52 şahıs yakalandı

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 52 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 52 kişi yaralandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı. Yakalanan 7 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen 4 uyuşturucu operasyonunda ise 9 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 7 adet sentetik ecza hapı, 12 adet ecstasy hap, 10,87 gram esrar, 270,67 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 233 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 93 araç trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı