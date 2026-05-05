Haberler

Çankırı'da aranan 52 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 52 kişi yakalandı.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde hakkında yakalama kararı bulunan 52 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 27 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, hakkında yakalama kararı bulunan 52 kişi yaralandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı. Yakalanan 7 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen 4 uyuşturucu operasyonunda ise 9 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 7 adet sentetik ecza hapı, 12 adet ecstasy hap, 10,87 gram esrar, 270,67 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi.

Trafik denetimleri kapsamında ise bin 233 araç sürücüsüne cezai işlem uygulanırken, 93 araç trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine ve mal varlıklarına el konuldu

Paymix 3 operasyonu! 38 şüphelinin şirketlerine el konuldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia: 80 ayrı bombaya bölünen füzelerimiz var

İranlı vekilden savaşın seyrini değiştirecek iddia
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

Skandal itiraf: Taş atanı öldürüyoruz
Premier Lig kupasının hazırlık sürecine beğeni yağıyor

Milyonlarca beğeni alan görüntü
Yok böyle gol! Puskas alabilir

Yılın golü dün gece atıldı!

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı

Kilo kaybı şikayetiyle gittiği hastanede şok yaşadı
Büyük tepki vardı! Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler

Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler