Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı
Sayısız mağdur vardı! Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor

Boşanma sistemi ve nafaka ödemeleri tamamen değişiyor
İstanbul'da tepki çeken eylem; trafik durdu, ambulanslar bile geçemedi

Kurtlar Vadisi müziğiyle eylem yapıp mega kentte hayatı felç ettiler
Rasim Ozan Kütahyalı'dan çok konuşulacak Selahattin Demirtaş iddiası: Valizlerini topla kardeşim

Çok konuşulacak iddia: Valizlerini topla Selahattin kardeşim

Çankırı'da Aranan 48 Şahıs ve Düzensiz Göçmenler Yakalandı

Çankırı'da Aranan 48 Şahıs ve Düzensiz Göçmenler Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs ile 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalananlardan 5'i tutuklandı. Ayrıca, uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs ile 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan şahıslardan 5'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 24 Şubat-3 Mart tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 48 şahıs ile 6 düzensiz göçmen yakalandı. Yapılan aramalarda ise 19.05 gram metamfetamin, 35 gram bonzai, 126 gram sıvı bonzai ve 0.88 gram sentetik kannobinoid ele geçirildi. Yakalanan 48 şahıstan 5'i tutuklandı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
img

Kadir Ezildi'den Nihat Hatipoğlu isyanı: Artık yeter
img

Aracını satmak isteyene kötü haber
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Usta sanatçı Edip Akbayram'a gözyaşları eşliğinde veda! 'Seni saklayacağım baba'

Edip Akbayram'a veda! Gözyaşları sel oldu
Arada sadece 1 puan var! Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti
Yüz felci geçiren İlyas Salman'ın son hali sevenlerini üzdü

Son hali sevenlerini üzdü
Yılın aşk bombası! Afra Saraçoğlu gönlünü eski damada kaptırdı

Yılın aşk bombası patladı
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük gerileme yaşandı

Aracını satmak isteyene kötü haber
Gürkan Uygun'dan Kurtlar Vadisi hayranlarını yıkan sözler

Vadi hayranlarını yıkan sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.