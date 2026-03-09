Haberler

Çankırı'da ambulans helikopter aorta riptürü tespit edilen hasta için havalandı

Çankırı'da ambulans helikopter aorta riptürü tespit edilen hasta için havalandı
Güncelleme:
Çankırı'da bel ağrısı şikayeti ile sağlık ekiplerine başvuran 50 yaşındaki Ömer B.'de abdominal aorta riptürü tespit edildi. Acil durum nedeniyle ambulans helikopter hastayı Ankara'daki hastaneye taşıdı.

Çankırı'da aorta riptürü tespit edilen vatandaş, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Çankırı'da yaşayan 50 yaşındaki Ömer B. bel ağrısı şikayeti ile sağlık ekiplerinden yardım talebinde bulundu. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, hastada abdominal aorta riptürü tespit edildi. Durumu acil olan hasta için ambulans helikopter devreye alındı. Kısa sürede kente ulaşan helikopter ambulans, hastayı Çankırı'dan alarak Ankara'da bulunan bir hastaneye ulaştırılmak üzere yola çıktı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
