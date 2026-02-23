Haberler

Türk polisinin bayrak sevdası: Tartışma sırasında düşen bayrağı kaldırdı

Güncelleme:
Çankırı FK ile Çarşambaspor arasında oynanan amatör maçta taraftarlar arasında çıkan tartışmada düşen Türk bayrağını polisi kaldırdı. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

Çankırı'da bir amatör maçta çıkan tartışmada düşen Türk bayrağını olaya müdahale eden polis kaldırdı.

Çankırı'da oynanan 4. Grup 17. hafta karşılaşmasında Çankırı FK, sahasında Çarşambaspor'u konuk etti. Maç sırasında Çankırı FK taraftarları arasında çıkan tartışmada bir taraftarın elindeki Türk bayrağı yere düştü. O esnada olaya müdahale eden bir polis, bayrağı yerden kaldırarak müdahalesini sürdürdü. Yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
