Çankırı'da aranan 51 şahıs yakalandı
Çankırı'da polis ve jandarmanın 1-7 Haziran arası düzenlediği operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı, 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve silah ele geçirilirken, trafik denetimlerinde bin 350 sürücüye işlem yapıldı.
Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı.
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca 1 Haziran-7 Haziran tarihleri arasında yapılan denetimler ve operasyonlar neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 51 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 6'sı tutuklandı.
Öte yandan, yapılan operasyonlarda ise 8 kök kenevir, 246 adet sentetik ecza hapı, 46,85 gram likit esrar ve 700 adet dolu makaron, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Denetimlerde ise bin350 araç sürücüsüne idari işlem yapılırken, 185 araç trafikten men edildi. - ÇANKIRI