Çankırı'da aranan 45 şahıs yakalandı

Güncelleme:
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 kişiyi yakaladı. 7 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatılırken, 5 narkotik ve kaçakçılık operasyonunda da 8 şahıs gözaltına alındı.

Çankırı'da jandarma ve polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 45 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 7 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen 5 narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 8 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 20 gram bonzai, 701 adet sentetik ecza hapı, 1,17 gram sentetik kannoıbinoid, 1 adet kök kenevir ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise bin 214 araç sürücüsüne işlem uygulanırken, 130 araç ise trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
