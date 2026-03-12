Çankırı'da aranan 45 şahıs yakalandı
Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 45 kişiyi yakaladı. 7 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemleri başlatılırken, 5 narkotik ve kaçakçılık operasyonunda da 8 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ve Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ü tutuklandı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 7 düzensiz göçmenin sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen 5 narkotik ve kaçakçılık operasyonunda 8 şahıs yakalandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda 20 gram bonzai, 701 adet sentetik ecza hapı, 1,17 gram sentetik kannoıbinoid, 1 adet kök kenevir ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde ise bin 214 araç sürücüsüne işlem uygulanırken, 130 araç ise trafikten men edildi. - ÇANKIRI