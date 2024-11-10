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Çankırı'da 3 Tekerlekli Moped Devrildi: 5 Yaralı

Çankırı'da 3 Tekerlekli Moped Devrildi: 5 Yaralı
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Çankırı'nın Korgun ilçesinde devrilen 3 tekerlekli moped kazasında 5 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde 3 tekerlekli mopedin devrilmesi neticesinde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Korgun Bugay köyü yolu kibrit fabrikası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 3 tekerli moped, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada, R.K. (3), Y.K. (29), F.K. (30), H.K. (26) ve İ.K. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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