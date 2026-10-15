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Çankırı Bayramören'de dorsesi kayan tır, sürücüsünün dikkatiyle devrilmekten kurtuldu

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Çankırı Bayramören'de dorsesi kayan tır, sürücüsünün dikkatiyle devrilmekten kurtuldu
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Çankırı'nın Bayramören ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayan tır kontrolden çıktı. Islak zeminde dorsesi kaymaya başlayan tır, sürücüsünün dikkati sayesinde devrilmekten kurtulurken o anlar bir aracın kamerasına yansıdı.

Çankırı'da kayganlaşan yolda virajı alamayan tırın kontrolünden çıktığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Çankırı'nın Bayramören ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankırı istikametinde seyir halinde olan bir tır, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak kontrolden çıktı. Islak yolda dorsesi kaymaya başlayan tır, sürücüsünün dikkati sayesinde devrilmekten kurtuldu. O anlar aynı istikametteki bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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