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Ankara'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Ankara'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir satış ofisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi hasar oluştu, can kaybı yaşanmadı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan bir satış ofisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, saat 19.00 sıralarında Çankaya Kızılırmak Mahallesi Dumlupınar Bulvarı Kızılay istikametinde bulunan YDA Center satış ofisinde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yangın söndürüldü. Yangın yalnızca maddi hasar ile atlatılırken, itfaiye ekiplerinin soğutma işlemine devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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