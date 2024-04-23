Canını hiçe saydı, sulama kanalına düşen ineği kurtardı

Sulama kanalına düşen ineği kurtarmak için canını hiçe saydı

Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen hayvanı canını hiçe sayarak kurtaran Zülal Polat takdir topladı

SİVAS - Sivas'ın Gölova ilçesinde sulama kanalına düşen hayvanı canını hiçe sayarak kurtaran Zülal Polat takdir topladı.

Olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Gölova ilçesi Boğazköy mevkiinde meydana geldi. Aracıyla Erzincan istikametinden Suşehri istikametine giden Zülal Polat, sulama kanalına bir insanın düştüğünü düşünerek aracını durdurup hemen araçtan indi. Sulama kanalına koşan Polat, kanala insanın değil de hayvanın düştüğünü gördü. Azda olsa içini rahatlayan Polat, hiç düşünmeden hemen üstünü çıkartarak suya atladı. Uzun uğraşlar sonrası ineğe bağlanan ip sayesinde vatandaşlarında yardımıyla suda mahsur kalan inek kurtarıldı. İneğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zülal Polat, insanlık namına hayvanı kurtardığını söyledi.