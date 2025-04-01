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Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti

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Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti Hatay'da akan trafikte üstü açık otomobilin üzerine çıkarak alkol tüketen şahsın içerisinde bulunduğu aracın sürücüsüne 21 bin TL cezai işlem uygulandı.

Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti

HATAY - Hatay'da akan trafikte üstü açık otomobilin üzerine çıkarak alkol tüketen şahsın içerisinde bulunduğu aracın sürücüsüne 21 bin TL cezai işlem uygulandı.

Antakya - İskenderun yolu Belen ilçesi mevkiinde akan trafikte ilerleyen üstü açık otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın o anları kameraya yansıdı. Canını hiçe sayan ve trafikte dikkat çeken şahsın içerisinde bulunduğu aracı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi üzerinde yakalandı. Trafikte pes dedirten görüntülerin oluştuğu aracın sürücüsü Ç.Ç.'nin yapılan alkol ölçümü sonucu 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine 6 ay el konulup, 21.694 TL cezai islem uygulandı.

Canını hiçe sayarak otomobilin üzerinde alkol tüketen şahsın keyfi pes dedirtti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET İHSAN ÇAKAR - 3.Sayfa
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