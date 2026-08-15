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Canik'te silah operasyonu: 5 tüfek, 78 bıçak ele geçirildi

Canik'te silah operasyonu: 5 tüfek, 78 bıçak ele geçirildi
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Samsun’un Canik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız av tüfeği, 78 bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Samsun'un Canik ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 ruhsatsız av tüfeği, 78 bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince silah ve mühimmat bulunduran şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında K.T. (30) isimli şahsın adresinde arama yapıldı. Aramada 78 adet muhtelif boy ve ebatlarda bıçak, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 91 adet av tüfeği kartuşu, 31 adet 9x19 milimetre tabanca fişeği, 4 adet 7.62 milimetre piyade tüfeği fişeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Şüpheli K.T. hakkında 6136 sayılı Kanun kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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