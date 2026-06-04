İş yerine silahlı saldırıya 2 tutuklama

Samsun'un Canik ilçesinde bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı, 2'si ise serbest bırakıldı.

Olay, 2 Haziran'da Canik ilçesi Yenimahalle'de bulunan bir plazadaki işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye ait iş yerinin camına ve kapısına kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Saldırı sonucu iş yerinin camı kırılırken, kapıya da mermi isabet ettiği tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube müdürlüğü cinayet bürosu ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucunda silahlı saldırı olayına Y.F.(31), C.Ç.(30) ve S.K.'nin (21) karıştığını tespit etti. Olay sırasında silahlı saldırıya uğrayan F.B.'nin de silahla ateş açtığı ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Y.F. ve C.Ç. nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade verdikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.K.'ya adli kontrol verildi, F.B. ise serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı