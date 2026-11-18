Çanakkale'nin Yenice ilçesinde, yoldan çıkarak uçurumdan düşen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Gümüşler-Samedeli mevkiinde meydana geldi. Salih Orhan 10 AKV 575 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil yoldan çıkarak uçurumdan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin bölgede yaptığı ilk müdahalenin ardından sürücü Salih Orhan ve araçta bulunan Şerife İnce'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Araçta bulunan Talha Orhan ise bölgedeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı Talha Orhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı