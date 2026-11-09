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Çanakkale Yenice'de gece çıkan yangında kokoreç dükkanı kullanılmaz hale geldi

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Çanakkale Yenice'de gece çıkan yangında kokoreç dükkanı kullanılmaz hale geldi Haber Videosunu İzle
Çanakkale Yenice'de gece çıkan yangında kokoreç dükkanı kullanılmaz hale geldi
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sabaha karşı saat 03.00 sıralarında bir kokoreç dükkanında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında işletme kullanılmaz hale gelirken polis çıkış nedenini inceliyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde sabaha karşı alevlere teslim olan kokoreç dükkanı kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Yenice ilçesi Kurtuluş Mahallesi Hamdibey caddesinde sabaha karşı saat 03.00 sırlarında meydana geldi. Kokoreç dükkanında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken işletme kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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