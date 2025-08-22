Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, Vali Ömer Toraman, etkilenen Pazarlı köyünde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Ilgardere köyünde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangınına Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Havanın kararmasıyla yangına karadan müdahale edilirken, Çanakkale Valisi Ömer Toraman ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yangından etkilenen Pazarlı köyünde incelemelerde bulunarak, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa