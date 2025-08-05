Çanakkale Sahilinde Patlamamış Top Mermisi Bulundu
Çanakkale'de Kepez beldesinde saat 10.30'da bir vatandaş tarafından patlamamış top mermisi bulundu. Durum polise ve zabıta ekiplerine bildirildi, bölgede güvenlik önlemleri alındı ve mermi polise teslim edildi.
Çanakkale'de sahilde patlamamış top mermisi bulundu.
Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde sahilde saat 10.30 sıralarında patlamamış top mermisi bulundu. Deniz kenarında sahilde patlamamış top mermisini bulan vatandaşlar durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. İncelemenin ardından patlamamış top mermisi polise teslim edildi. - ÇANAKKALE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa