Çanakkale Sahilinde Patlamamış Top Mermisi Bulundu

Çanakkale Sahilinde Patlamamış Top Mermisi Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale'de Kepez beldesinde saat 10.30'da bir vatandaş tarafından patlamamış top mermisi bulundu. Durum polise ve zabıta ekiplerine bildirildi, bölgede güvenlik önlemleri alındı ve mermi polise teslim edildi.

Çanakkale'de sahilde patlamamış top mermisi bulundu.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde sahilde saat 10.30 sıralarında patlamamış top mermisi bulundu. Deniz kenarında sahilde patlamamış top mermisini bulan vatandaşlar durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. Bölgede güvenlik önlemi alındı. İncelemenin ardından patlamamış top mermisi polise teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Türkiye'nin çay devi satılıyor

Resmi açıklama geldi! Türkiye'nin çay devi satılıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf

Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.