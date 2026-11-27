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Çanakkale'de jandarma ekiplerince okul önü ve servislerine denetim gerçekleştirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 4 gün önce 07.00-18.00 saatleri arasında Çanakkale genelinde okul çevreleri ve okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde 53 Jandarma Asayiş Timi, 19 Trafik Timi ve 215 Jandarma personeli görev aldı. Denetim çerçevesinde; 190 okul servis aracı ve şoförü kontrol edilirken okul çerçevesinde 142 işletme, 38 metruk bina denetlenip 965 şahıs sorgulandı. 840 öğrenciye ise genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapıldı.

Denetimler çerçevesinde okul servis araçlarının Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uygunluğu kontrol edilerek ; şoför, rehber personel ve öğrencilerin uyması gereken genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme faaliyetinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı