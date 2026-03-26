Çanakkale'de yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Çanakkale İzmir Karayolu üzerinde bir ilçe minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Olay yerinde ambulans ve diğer acil hizmetler görevlendirildi.

Çanakkale İzmir Karayolu üzerinde seyir halinde olan bir ilçe minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 8 kişi yaralandı. Minibüs ile otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza, sabah saat 08.15 sıralarında Çanakkale İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. Ayvacık'tan Çanakkale yönüne giden Birol G. idaresindeki 17 AJB minibüs, Güzelyalı köyünden Çanakkale istikametine dönen Belma G.'nin kullandığı 17 AP plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye sevk edildi. Kazada kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki su menfezine devrildi, araçta aralarında öğrencilerin de bulunduğu toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki kontrollerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi ile ÇOMÜ Hastanesine sevk edildi.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
