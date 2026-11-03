Çanakkale İl Özel İdaresi Ayvacık'ta Ekim ayında 78 kaçak yapıyı yıktı

Çanakkale İl Özel İdaresi Ayvacık'ta Ekim ayında 78 kaçak yapıyı yıktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma mücadelesi kapsamında Ayvacık ilçesinde Ekim ayında 78 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Ekim ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda ilçede ruhsatsız yapıların yıkımı gerçekleştirildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce Ekim ayında 78 kaçak yapının yıkımı gerçekleşti.
Çanakkale İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğünce yürütülen kaçak yapılaşma ile mücadele çalışmaları çerçevesinde Ayvacık ilçesinde ruhsatsız kaçak yapıların tespiti yapıldı. Ekim ayı boyunca yapılan tespitler sonucunda Ayvacık ilçesinde toplam 78 adet kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı