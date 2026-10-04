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Çanakkale Gelibolu'da apartmanın 4. katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Çanakkale Gelibolu'da apartmanın 4. katındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü. Yangın saat 16.00 sıralarında Camikebir Mahallesi Kanlı Sırt Sokak üzerindeki apartmanda meydana geldi; olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir apartmanın 4'üncü katında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın saat 16.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Camikebir Mahallesi Kanlı Sırt sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katından dumanlar çıkmaya başladı. İhbar üzerine bölge polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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